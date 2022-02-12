Сербия начала запасаться мукой и солью из-за Украины

Сербия из-за опасений конфликта между Россией и Украиной принялась экстренно закупать соль, фасоль и муку, теперь еще нужно где-то найти деньги на нефтепродукты. Об этом сербский президент Александр Вучич сообщил в эфире телеканала PRVA.

Вучич сказал, что нельзя просто делать вид, что ничего не происходит, когда весь истерично ждет, что что-то вспыхнет между РФ и Украиной. Он признался, что «голова взрывается» от того, что где-то нужно закупить крупные объемы нефтепродуктов, на что денег в бюджете не предусмотрено.

Сербия уже экстренно заказала 10 миллионов килограммов соли, еще по миллиону килограмм фасоли и гороха. И еще возьмет 30 миллионов килограммов муки, сейчас власти работают над этим.

Вучич ранее договорился с российским лидером Владимиром Путиным о поставках газа.

Президент Сербии ранее также выразил надежду, что «русские и украинцы», то есть «русские и американцы» найдут совместное мирное решение кризисной ситуации. Вучич сказал, что тогда не будет опасаться за будущее Сербии. И вступать в НАТО не будут.