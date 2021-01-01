Сербия начала получать российский газ из газопровода «Турецкий поток»

«Это имеет огромное значение для Сербии, благодарю вас за проделанную работу», — заявил Вучич после осмотра объекта инфраструктуры и доклада сотрудников о готовности к пуску газа.

Также в запуске приняли участие посол России Александр Боцан-Харченко и директор госкомпании «Сербиягаз» Душана Баятовича. Мероприятие прошло в селе Господжинцы на севере страны, где находится один из газораспределительных узлов газопровода.

В конце ноября Россия подарила Сербии 30 танков Т-72МС в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве. Сербский лидер поблагодарил Россию и главу государства Владимира Путина за такой подарок во время смотра новой техники. Вучич отметил, что власти Сербии планируют усилить армию, чтобы укрепить идею военного нейтралитета, которая стала частью сербской стратегии обороны и безопасности.