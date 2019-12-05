Сербия может купить российские ракеты в кредит

Оказалось, что Россия досрочно поставила образцы «боевых машин разведки и десанта» по просьбе Белграда. По словам вице-премьера, до этого за покупку российского ЗРПК «Панцырь-С» США даже хотели наложить санкции на Сербию, написал портал «Русская планета».

В ответ на угрозы это сербсике политики заявили, что они сделали выводы из событий 1990-х годов и поняли, что «себя надо защищать».