Сербия может купить российские ракеты в кредит
Вице-премьер Юрий Борисов сказал, что не исключает возможность покупки Белградом зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» в кредит. Однако он заметил, что в ходе недавно прошедшей встречи глав России и Сербии, эта тема не обсуждалась, сообщила «Экономика сегодня».
Оказалось, что Россия досрочно поставила образцы «боевых машин разведки и десанта» по просьбе Белграда. По словам вице-премьера, до этого за покупку российского ЗРПК «Панцырь-С» США даже хотели наложить санкции на Сербию, написал портал «Русская планета».
В ответ на угрозы это сербсике политики заявили, что они сделали выводы из событий 1990-х годов и поняли, что «себя надо защищать».