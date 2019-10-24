Сербия купит российский ракетный комплекс
Сербия купит зенитно-ракетный комплекс «Пацирь-С1» у России, сообщил сайт «Утро.ру».
Россия проводит масштабные учения противовоздушной обороны с целью укрепить позиции на Балканах.
«Завтра я непосредственно поеду посмотреть С-400. А „Панцирь-С“ я еду смотреть в субботу, мы его заказали», — заявил президент Сербии Александр Вучич.
Ранее Министерство обороны выгрузило ЗРК из грузового самолета. По информации ведомства, подобные учения проходят впервые. Они проводятся в два этапа: первый уже завершился на базе Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС РФ в Астраханской области, второй закончится 29 октября в Сербии.