Сербия купит российский ракетный комплекс

Россия проводит масштабные учения противовоздушной обороны с целью укрепить позиции на Балканах.

«Завтра я непосредственно поеду посмотреть С-400. А „Панцирь-С“ я еду смотреть в субботу, мы его заказали», — заявил президент Сербии Александр Вучич.

Ранее Министерство обороны выгрузило ЗРК из грузового самолета. По информации ведомства, подобные учения проходят впервые. Они проводятся в два этапа: первый уже завершился на базе Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС РФ в Астраханской области, второй закончится 29 октября в Сербии.