Мир 20 июня 2023, 17:22 Сербия и Венгрия начнут взаимную торговлю газом

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Власти Сербии и Венгрии подписали договор о создании совместного предприятия Serbhungas для торговли газом. Об этом сообщило ИА НСН.

Торговать газом они планируют на сербском рынке. Сейчас газ в Венгрию и Сербию поставляет «Газпром».

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