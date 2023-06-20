20 июня 2023, 17:22
Сербия и Венгрия начнут взаимную торговлю газом
Власти Сербии и Венгрии подписали договор о создании совместного предприятия Serbhungas для торговли газом. Об этом сообщило ИА НСН.
Торговать газом они планируют на сербском рынке. Сейчас газ в Венгрию и Сербию поставляет «Газпром».
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Ранее ассоциация «Ресурс» и АРВЭ подписали соглашение в области содействия развития ЭЗЦ. Подписание договора произошло в рамках международной выставки и форума Renwex-2023.
Международные отношения
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