Мир 24 ноября 2022, 00:48 Сербия и Косово решили проблему автомобильных номеров и предотвратили эскалацию конфликта Боррель: Сербия и Косово достигли соглашения по разрядке конфликта Википедия

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Сербия и Косово смогли достичь договоренностей по проблеме автомобильных номеров, что поможет избежать эскалации. Такое заявление сделала глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в Twitter.

«Сербия прекратит выдачу номерных знаков с названиями городов Косово, а Косово прекратит дальнейшие действия, связанные с перерегистрацией транспортных средств», — написал он.

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Полиция Косово должна была начать штрафовать с 22 ноября на 150 евро водителей, которые не сменили номерные знаки с сербских на местные. Позже Приштина решил занять непримиримую позицию. А с 21 апреля 2023 года вообще планировалось конфисковывать автомобили с сербскими номерами власти Косово.

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Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти ранее отложил вступление в силу решение о взимании штрафов с сербских жителей, сообщил РИА ФАН. По словам политик, власти решились на такой шаг по рекомендации США.