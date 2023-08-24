Мир 24 августа 2023, 03:53 Сербия допустила признание Крыма и Донбасса российскими Депутат Дани: Сербия может признать Крым и Донбасс в составе России Unsplash

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Сербия может признать Крым и Донбасс в составе России, но это будет зависеть от международной обстановки в будущем. Такое заявление в интервью «Известиям» сделал депутат парламента Сербии Золтан Дани.

«Конечно, возможно, но это будет зависеть от различных политических международных влияний, которые разрешатся в будущем в многополярной политической системе», — ответил Дани на вопрос, при каких условиях сербия смогла бы признать Крым и Донбасс российскими территориями.

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В ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским президент Сербии Александр Вучич высказался об «уважении территориальной целостности Украины». Встреча в закрытом формате состоялась 22 августа по инициативе украинской стороны.

Президент Сербии отказался идти на поводу у Зеленского, отметило издание «Царьград». Из итоговой декларации саммита в Афинах убрали два антироссийских пункта.