04 марта 2024, 00:52
Сербия допустила отправку Западом войск на Украину
Вучич: нельзя исключать отправку западных военных на Украину
Страны Запада могут отправить своих военных на Украину, заявил президент Сербии Александр Вучич. Цитату привел портал Novosti.rs.
«Сейчас упоминают западные войска на Украине, некоторые говорят, что этого не произойдет — это произойдет, везде будет плохая ситуация», — предположил он.
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В ходе выступления на заседании Сербской прогрессивной партии Вучич напомнил, что, когда впервые стали упоминать про западные танки и самолеты на Украине, многие говорили, что этого никогда не будет, но это произошло.
После конференции лидеров стран Евросоюза президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможную отправку европейских войск в зону конфликта. Немецкий канцлер Олаф Шольц возразил французскому коллеге, отметив, что европейских солдат на Украине не будет.
По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Европа изначально планировала превратить Украину в «анти-Россию», чтобы создать угрозы безопасности на российских границах.
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