Мир 04 марта 2024, 00:52 Сербия допустила отправку Западом войск на Украину Вучич: нельзя исключать отправку западных военных на Украину РИА «Новости»

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Страны Запада могут отправить своих военных на Украину, заявил президент Сербии Александр Вучич. Цитату привел портал Novosti.rs.

«Сейчас упоминают западные войска на Украине, некоторые говорят, что этого не произойдет — это произойдет, везде будет плохая ситуация», — предположил он.

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В ходе выступления на заседании Сербской прогрессивной партии Вучич напомнил, что, когда впервые стали упоминать про западные танки и самолеты на Украине, многие говорили, что этого никогда не будет, но это произошло.

После конференции лидеров стран Евросоюза президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможную отправку европейских войск в зону конфликта. Немецкий канцлер Олаф Шольц возразил французскому коллеге, отметив, что европейских солдат на Украине не будет.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Европа изначально планировала превратить Украину в «анти-Россию», чтобы создать угрозы безопасности на российских границах.