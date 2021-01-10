Сербия анонсировала массовую вакцинацию населения «Спутником V»

В ближайшее время Сербия получит 500 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». После этого в стране начнется массовая вакцинация населения от ковида, сообщила премьер-министр Ана Брнабич.

По словам сербского премьера, до конца января стана получит порядка двух миллионов доз вакцин от разных производителей. Первые поставки начались еще в декабре, а в феврале планируется получить еще до 1,5 миллиона доз.

«Уверена, что мы можем до конца первой половины года завершить массовую иммунизацию в Сербии, и это наша цель. У нас есть договоренности на восемь миллионов доз вакцин для четыре миллионов человек», — процитировало Брнабич РИА «Новости».

Премьер добавила, что уже 11 января будет поставка более 18 тысяч доз вакцины Pfizer. Кроме того, надлежащие органы КНР разрешили экспорт препарата Sinopharm.

«Ожидаем еще около 500 тысяч доз вакцины „Спутник V“, поэтому у нас есть все предпосылки для начала массовой вакцинации», — сказала Брнабич.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что первую партию отечественного препарата привезли в Сербию 30 декабря 2020 года. После этого подготавливалась партия, насчитывающая два миллиона доз вакцины.