22 мая 2023, 19:04
Сербии указали на несовместимость тесных отношений с Россией со вступлением в ЕС
Боррель: тесные отношения Сербии с Россией несовместимы с евроинтеграцией страны
Сербию предупредили о несовместимости тесных отношений с Россией с путем евроинтеграции страны. Об этом заявил руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Его процитировал ТАСС.
«Сербия должна понять, что тесные отношения с Россией несовместимы с европейским путем этой страны», — констатировал он.
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Глава евродипломатии призвал Сербию в скором времени выполнить требования по нормализации отношений с Косовом. Европарламент уже сообщал о том, что вопрос вступления Сербии в Евросоюз обсудят в том случае, если власти республики введут антироссийские санкции. Европейские парламентарии заявили, что ждут от страны соблюдения внешнеполитического курса ЕС, в частности по вопросу украинского конфликта.
Французский депутат Европарламента Тьерри Мариани высказал свое мнение о том, что Евросоюз постоянно навязывает Сербии свой политический курс, стремясь прервать историческую дружбу республики с Россией. Подобное мнение выразил сам президент страны Александр Вучич. Он сообщил, что каждый политик с Запада во время встречи с ним требует ввести антироссийские санкции.
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