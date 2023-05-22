Мир 22 мая 2023, 19:04 Сербии указали на несовместимость тесных отношений с Россией со вступлением в ЕС Боррель: тесные отношения Сербии с Россией несовместимы с евроинтеграцией страны РИА «Новости»

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Сербию предупредили о несовместимости тесных отношений с Россией с путем евроинтеграции страны. Об этом заявил руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Его процитировал ТАСС.

«Сербия должна понять, что тесные отношения с Россией несовместимы с европейским путем этой страны», — констатировал он.

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Глава евродипломатии призвал Сербию в скором времени выполнить требования по нормализации отношений с Косовом. Европарламент уже сообщал о том, что вопрос вступления Сербии в Евросоюз обсудят в том случае, если власти республики введут антироссийские санкции. Европейские парламентарии заявили, что ждут от страны соблюдения внешнеполитического курса ЕС, в частности по вопросу украинского конфликта.

Французский депутат Европарламента Тьерри Мариани высказал свое мнение о том, что Евросоюз постоянно навязывает Сербии свой политический курс, стремясь прервать историческую дружбу республики с Россией. Подобное мнение выразил сам президент страны Александр Вучич. Он сообщил, что каждый политик с Запада во время встречи с ним требует ввести антироссийские санкции.