Мир 02 февраля 2023, 10:48 Сербии направят до $2 млн на программу «повышения уровня честности выборов»

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Соединенные Штаты направят Сербии около двух миллионов долларов на программу по совершенствованию избирательной системы страны. Проектом займется американское агентство по международному развитию (USAID), написал RT.

Агентство намерено «повысить уровень честности выборов» в стране, а также заняться продвижением конструктивной избирательной реформы.

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«USAID в Сербии хотело бы оказать поддержку местной организации или коалиции местных организаций в мониторинге проведения выборов на местном и общенациональном уровнях», — говорится в тексте документа.

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