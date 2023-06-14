14 июня 2023, 11:54
Сербии направят €1,5 млн для освоения программ Европейского союза
Еврокомиссия направит Сербии порядка 1,5 миллиона евро для освоения программ Европейского союза. Об этом сообщил RT со ссылкой на описание гранта.
Европейские специалисты намерены сотрудничать с сербскими органами власти и национальными контактными центрами.
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«Цель данного контракта — повышение эффективности освоения фондов ЕС путем поддержки национальных контактных пунктов, соответствующих национальных органов власти, правительственных органов и административных структур», — говорится в описании.
Профинансировать планируется такие программы, как Erasmus+ и Horizon 2020 в области образования, программу налогообложения Fiscalis 2020, программу ЕС по социальным инновациям, здравоохранению, механизму гражданской защиты и СМИ.
Еврокомиссия
Сербия
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