Мир 14 июня 2023, 11:54 Сербии направят €1,5 млн для освоения программ Европейского союза

Читать 360tv в

Еврокомиссия направит Сербии порядка 1,5 миллиона евро для освоения программ Европейского союза. Об этом сообщил RT со ссылкой на описание гранта.

Европейские специалисты намерены сотрудничать с сербскими органами власти и национальными контактными центрами.

Реклама

«Цель данного контракта — повышение эффективности освоения фондов ЕС путем поддержки национальных контактных пунктов, соответствующих национальных органов власти, правительственных органов и административных структур», — говорится в описании.

Профинансировать планируется такие программы, как Erasmus+ и Horizon 2020 в области образования, программу налогообложения Fiscalis 2020, программу ЕС по социальным инновациям, здравоохранению, механизму гражданской защиты и СМИ.