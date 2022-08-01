СМИ сообщили о присутствии солдат США на погранпереходе между Сербией и Косовом

Американские солдаты и косовская полиция появились на пограничном переходе «Яринье» между частично признанным регионом и Сербией. Об этом со ссылкой на источники сообщил Sputnik Serbia.

На кадрах, снятых на пограничном переходе, видно, что обстановка там спокойная.

Переехать через «Яринье» пока невозможно. На ведущих к пункту дорогах в ночи появились баррикады. Сейчас все препятствия демонтируют.

По данным корреспондента Sputnik Serbia, уже убрали грузовики, перекрывшие проезд. Осталось только убрать высыпанный на дорогу гравий. Ожидается, что полная разблокировка дороги произойдет в ближайшие часы, а переход «Яринье» снова начнет работу.

Конфликт между Сербией и Косовом обострился накануне. Власти Приштины объявили, что с 1 августа запретят въезд на территорию машин с сербскими номерами и водителей с паспортами Сербии. В результате на севере частично признанной республики начались волнения, которые переросли в стрельбу. Власти Косова приняли решение о переносе ограничений для водителей на 1 сентября.