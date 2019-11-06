Сепаратисты убили 15 человек на юге Таиланда

Не менее 15 человек погибли в результате вооруженного нападения на контрольно-пропускной пункт в провинции Яла на юге Таиланда. Атаку совершили местные сепаратисты.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на местных правоохранителей, сепаратисты открыли огонь на контрольно-пропускном пункте ночью на юге Таиланда, где проживает множество мусульман. Кроме 15 погибших, четыре человека получили ранения.

По данным правоохранителей, после стрельбы сепаратисты также использовали взрывчатку и разбросанные гвозди на дорогах, чтобы задержать преследователей. Это стало крупнейшим вооруженным нападением за последние годы.

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Вооруженные формирования действуют в Таиланде с 2004 года в провинциях Яла, Паттани и Наратхиват. Они добиваются отделения региона и создания султаната на территории провинций. Согласно данным Deep South Watch, за 15 лет из-за конфликта погибли около семи тысяч человек.

Яла, Паттани и Наратхиват были частью независимого малайского мусульманского султаната до того, как Таиланд аннексировал их в 1909 году.