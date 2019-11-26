Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие

Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что не понимает ни минских соглашений, ни «нормандского формата». Поэтому он призвал вернуть Украине «их атомную бомбу».

Во время заседания трех комитетов Европарламента в Страсбурге Сенцов назвал все, что происходит сейчас в отношении Донбасса, попыткой перемирия. «Сейчас идут переговоры по поводу имплементации минских соглашений, по поводу „формулы Штайнмайера“. Я вообще не понимаю, что это такое. И не хочу понимать», — приводит РИА «Новости» слова режиссера.

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Он напомнил, что согласно Будапештскому меморандуму, Украина отдала свое атомное оружие ради безопасности в мире и получила вместо этого «бумагу, которая гарантировала территориальную целостность со стороны России, Великобритании и США». Сенцов предложил вернуть Украине оружие, так как «у них забрали Крым».

В Страсбурге Сенцову во вторник, 26 ноября, должны вручить премию Сахарова. Ранее режиссера осудили в России за подготовку террористического акта. Он вернулся на родину 7 сентября 2019 года в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.