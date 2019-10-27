Сенцов покраснел за Зеленского

Украинский деятель искусства испытал «стыд за президента и гордость за добровольца».

«Пересмотрел вчерашнее нашумевшее видео стендапа из серии #янелох. В результате: стыд за президента и гордость за добровольца», — отметил Сенцов.

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Однако он отказался упоминать про военных, потому что на это у него нет «морального права». Режиссер никогда не участвовал в боях. Однако Сенцов поблагодарил солдат за то, что у него и других граждан «все еще есть своя страна».

Ранее Зеленский приехал в Золотое в Донбассе для беседы с военными об отводе войск. Разговор с националистами прошел на повышенных тонах. Украинский лидер потребовал не противодействовать разведению войск. Тогда он заявил: «Я тебе что, лох какой-то? Оружие убери».

За эту беседу Зеленского раскритиковала и украинская журналистка Янина Соколова. Она посчитала поведение президента хамским и неуважительным по отношению к представителю добровольцев.