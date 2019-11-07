Сенцов перестал уважать украинцев за переезд в Россию

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов не уважает соотечественников, которые мигрировали в Россию. Об этом он рассказал в интервью каналу «UA: Перший». Запись опубликована на YouTube.

Во время отбывания наказания в российской тюрьме Сенцов встретил многих соотечественников, которые сидели за торговлю наркотиками, сообщила «Русская планета». Однако он отказывался от общения с украинцами. Он не презирал их за род деятельности, а негативно относился к факту миграции в Россию ради работы.

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«Я с ними не общался. Человек приехал в страну-агрессор зарабатывать деньги. То есть мы с ними воюем, а он пришел решать свои личные проблемы — для меня уже такой человек не вызывает уважения», — объяснил Сенцов.

Ранее режиссер заявил, что в Крым приедет «только на танках». Правда, позднее он прокомментировал свои же слова и отметил, что не стоит буквально воспринимать его речь.