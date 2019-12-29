Сенцов осудил обмен пленными в Донбассе. С ним согласились не все

В своем обращении Сенцов заявил, что Украине удалось вернуть не всех своих людей, но при этом пришлось отпустить на свободу сотрудников спецназа «Беркут», которых суд признал виновными в убийствах мирных граждан во время Евромайдана.

«Для нового возвращения своих заложников, украинское правительство будет вынуждено в дальнейшем торговать интересами страны с врагом», — пояснил он свою мысль и подчеркнул, что возвращать людей нужно, не оскверняя ценности, за которые боролись жители шесть лет назад.

С мнением Сенцова не согласился бывший представитель уполномоченного по правам человека в Верховной раде Михаил Чаплыга. На своей странице в Facebook он написал, что обмен пленными стал очередным продолжением реализации Минских соглашений, которые в итоге должны привести к миру в Донбассе.

Он пояснил, что считает обмен положительным моментом для Украины, которая наконец-то сделала шаг вперед, но понимает, что не для всех это решение положительное. При этом Чаплыга отметил, что схему для обмена наработал глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Именно с его именем связаны самые успешные обмены. Так, в декабре 2017 года, по сути, он организовал обмен между Киевом и ЛНР и ДНР по формуле 306 на 74», — напомнил Чаплыга.

«Большой обмен «пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками прошел сегодня, 29 декабря на линии соприкосновения около контрольно-пропускного пункта «Майорское» — «Горловка». Киев получил от республик Донбасса 52 человека. В Донецк вернулись 60 человек, в Луганск — 63 человека. Таким образом, обмен прошел по формуле 123 на 52.