Сентябрь 2020 года побил температурный рекорд на Земле

Температура на поверхности нашей планеты в сентябре 2020 года побила мировой рекорд за всю историю наблюдений. Никогда еще в первый месяц осени она не была такой высокой.

Слишком высокая для региона температура в сентябре 2020 была отмечена на севере Сибири, в Турции, Израиле, Иордании, а также в Северной Африке, Тибете и Калифорнии.

Более того, вместе с сентябрем рекорд побили январь и май, говорится в сообщении Программы мониторинга Земли Европейского союза Copernicus на портале Phys.org. Эти месяцы текущего года соответствовали по показателям месяцам 2016 года — самого жаркого в истории наблюдений. Планета нагрелась на 1,3 градуса выше доиндустриального периода. Если этот показатель достигнет 1,5 градуса, то Землю могут ждать серьезные последствия.

Каждое десятилетие глобальные температуры на планете поднимались на 0,2 градуса, начиная с 1970-х годов.

Ранее Гидрометцентр сообщил о том, что сентябрь 2020 признан самым жарким за 130 лет. Синоптики также пообещали россиянам, что и октябрь может его догнать.