Мир 31 августа 2023, 08:52 Сенегал занялся переброской солдат для вторжения в Нигер Seneweb: Сенегал перебросит армию в Бенин для интервенции в Нигер РИА «Новости»

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Вооруженные силы Сенегала решили развернуть группировку в Бенине, чтобы от имени Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) устроить интервенцию в Нигер. Они отправят в город Котону почти тысячу мобилизованных, сообщили источники Seneweb.

Армия собрала свои войска в районе города Тиес на западе Сенегала и с 11 августа по указанию начальника Генерального штаба вооруженных сил Мбайе Сиссе начала подготовку к развертыванию сил. Авиакомпании Air Senegal поручили переправить 900 мобилизованных солдат и военную технику в город Котону западноафриканской страны Бенин.

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Директор по информации и связям с общественностью армии Мусса Кулибали не подтвердил такую информацию. Но источник издания заявил, что именно там создадут тыловую базу сил интервенции ЭКОВАС. К ним подключатся войска самого Бенина и Кот-д’Ивуара.

Госпереворот в Нигере произошел в конце июля, когда гвардейцы захватили президентский дворец. Они назначили нового президента и правительство. Попытки представителей ЭКОВАС провести переговоры не принесли результата.