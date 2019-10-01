Сенату придется рассмотреть импичмент Трампа

Сенат США не сможет отказаться от рассмотрения вопроса об импичменте президента. Он будет поднят, если за это проголосует Палата представителей. Ее контролируют демократы.

С таким заявлением выступил в эфире телеканала CNBC лидер республиканского большинства в американском сенате Митч Макконнелл.

«У меня не останется другого выбора, кроме как принять это (на рассмотрение — прим. ред.)», — сказал он, добавив, что подобная ситуация соответствует сенатскому регламенту по импичменту.

В США ведется расследование попытки Трампа вмешаться в ход грядущих президентских выборов. Демократы подозревают его в давлении на украинского лидера Владимира Зеленского, у которого президент Соединенных Штатов якобы просил помощи в дискредитации политического противника. Трамп все подобные заявления отрицает.

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Сейчас в Конгресс вызывают представителей администрации американского президента, проверяя относящиеся к делу документы. Если Палата представителей по итогам расследования выскажется за импичмент, то вопрос перенаправят в Сенат.

Чтобы отправить Трампа в отставку, требуются голоса двух третей сенаторов. Сейчас в верхней палате преобладают республиканцы, что уменьшает шансы импичмента.