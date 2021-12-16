Сенаторы в США предложили объявить Россию спонсором терроризма

Статус «государства — спонсора терроризма» предложили закрепить за Россией члены американского сената. Законопроект об этом внес на рассмотрение член комитета по международным отношениям Джим Риш, написало РИА «Новости».

Также данный законопроект предлагает предоставить в 2022 году военную помощь Украине в размере 450 миллионов долларов. Все это входит в так называемый «Акт, гарантирующий Украине автономию путем укрепления ее обороны».

Президенту обещают предоставить дополнительные полномочия в случае, если он использует все имеющиеся у него средства для поддержки Украины. Кроме того, призывается ужесточить санкции против «Северного потока — 2».

Ранее ведущие страны Евросоюза выступили против введения новых санкций в отношении России из-за якобы ее возможного вторжения на Украину, настаивая на переговорах, написало агентство Bloomberg. Конкретно Германия, Франция, Италия и Испания якобы не поддерживают планы по введению новых антироссийских ограничений. При этом в других европейских странах, по этим данным, считают, что публичная поддержка новых санкций поможет сдержать Россию.