Сенаторы США захотели ввести санкции против Чайки и Коновалова

Группа американских сенаторов призвала госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников. Речь идет о тех из них, кто по мнению сенаторов, нарушает права человека в РФ.

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Инициативу выдвинули Марк Рубио и Бен Кардин.

«Мы обращаемся к вам с просьбой принять меры в ответ на продолжающиеся действия российского правительства в отношении диссидентов и лидеров оппозиции, включая политически мотивированное лишение свободы многих российских граждан», — сказано в письме сенаторов, которое опубликовано на сайте Рубио.

Они считают, что для этого можно использовать акт «О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» и «Глобальный акт Магнитского».

Также в послании говорится, что некоторые из российских чиновников уже попали под санкции. Они ответственны «за произвольное лишение свободы». Однако многие другие, в их числе генеральный прокурор РФ Юрий Чайка и министр юстиции РФ Александр Коновалов, избежали какого-либо наказания.

Кроме Рубио и Кардина свои подписи под письмом оставили девять сенаторов из Демократической и Республиканской партий.