Сенаторы США задумались ограничить полномочия президента

Американские сенаторы хотят ограничить полномочия президента США при применении военной силы. Поводом стали авиаудары по Сирии, которые военные совершили по приказу Джо Байдена.

Авторами законопроекта, как сообщил ТАСС, стали демократ Тим Кейн и республиканец Тодд Янг.

Авиаудары по Сирии, которые совершили американские военные по приказу президента Джо Байдена, заставили задуматься некоторых сенаторов о новом законопроекте. Они хотят отменить инициативу, принятую после теракта 11 сентября 2001 года. В тот год президент США получил возможность применять военную силу без согласования с законодателями.

«Авиаудары показывают, что исполнительная власть, независимо от партии, будет продолжать расширять свои военные полномочия», — заявили в Сенате.

Авторы законопроекта считают, что действующие законопроекты позволяют США вести «бесконечные войны» на Дальнем Востоке.

Ранее Джо Байден впервые с момента вступления в должность президента США отдал приказ о военной операции. Американцы нанесли авиаудар в Сирии по объектам, связанным с проиранским ополчением. Так Байден продемонстрировал оппозиции, что не пойдет на уступки Ирану.