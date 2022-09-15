Мир 15 сентября 2022, 04:49 Поделиться Telegram

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Viber Сенаторы США вновь захотели включить Россию в список стран — спонсоров терроризма Сенаторы США Блюменталь и Грэм снова захотели включить РФ в список спонсоров терроризма Pxhere.com

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Сенаторы США внесли на рассмотрение в конгресс новый законопроект о включении России в список стран — спонсоров терроризма в обход позиции Госдепа. Об этом сообщило издание Politico. Авторами инициативы стали представитель демократов Ричард Блюменталь и Линдси Грэм от Республиканской партии.

«Сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм представили новое законодательство, которое позволит обойти государственный департамент и сделать объявление (о внесении РФ в перечень государств — спонсоров терроризма) в одностороннем порядке», — сказано в материале.

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Однако, как отмечается, пока авторы законопроекта широкой поддержки своей инициативы в конгрессе не имеют

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Блюменталь выразил свое несогласие с позицией Белого дома, который против внесения России в этот список.

«Мы в курсе, что администрация (президента США) придерживается другой позиции на этот счет. С уважением к ней, я против», — привело РИА «Новости» слова демократа.

Глава Белого дома Джо Байден в начале сентября отказался включать Россию в список стран — спонсоров терроризма. Наделение России таким статусом может негативно отразиться на зерновой сделке, объяснял тогда представитель Госдепа Джим О’Брайен.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что администрация американского лидера ведет совместную с Конгрессом работу по ужесточению односторонних санкций в отношении России с применением мер, которые будут схожи с внесением страны в этот список.

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