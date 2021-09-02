Сенаторы США раскритиковали действия Байдена по Афганистану

Сенаторы республиканской партии США Марко Рубио, Рой Блант и Бен Сасс подвергли критике политику президента Джо Байдена в Афганистане. Они заявили, что вывод американских войск из Афганистана и прекращение поддержки афганских военных привели к захвату страны талибами*, написал RT.

В письме, направленном Байдену, сенаторы указали, что «быстрый захват власти был полностью предсказуем и предотвратим». Они заявили, что вывод войск привел к уязвимости американских и афганских военнослужащих для террористических атак. * «Талибан» — террористическая организация, запрещена в РФ.