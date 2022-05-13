Сенаторы США призвали лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой

Группа американских сенаторов обратилась к министру торговли США Джине Раймондо с предложением пересмотреть статус России как страны с рыночной экономикой, чтобы «призвать Москву к ответу за попытки обойти международные нормы». Об этом написал RT.

Сенаторы предложили пересмотреть статус России, приняв во внимание ситуацию на Украине и несоответствие России критериев, определяющих страны с рыночной экономикой. В письме сенаторы указали на два критерия: конвертируемость валюты и государственный контроль над экономикой.

«Мы настоятельно призываем администрацию использовать эту возможность, чтобы призвать Российскую Федерацию и Владимира Путина к ответу за продолжающиеся попытки обойти международные нормы, экономические и иные, в свою пользу», — говорится в обращении.