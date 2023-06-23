Мир 23 июня 2023, 07:28 Сенаторы США предложили считать ядерный удар по Украине атакой на НАТО Американский сенатор Грэм: ядерный удар России по Украине будет означать атаку на НАТО Pxhere

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Американские сенаторы внесли на рассмотрение в верхнюю палату конгресса США резолюцию о том, что если Россия применит ядерное оружие на Украине, то это надо будет расценивать как удар по НАТО. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы вносим резолюцию сегодня, которая говорит, что если Россия или Белоруссия взорвет ядерное устройство на Украине, чтобы остановить контрнаступление или сломить волю украинского народа, то такая атака должна быть расценена как атака на НАТО», — сказал республиканец Линдси Грэм во время пресс-конференции.

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Он выразил надежду, что принятие данной резолюции сигнализирует российским властям о том, что применение ядерного оружия может закончиться противостоянием с Североатлантическим альянсом.

Резолюцию Линдси Грэм внес на рассмотрение сената вместе с демократом Ричардом Блюменталем. Документ уже есть в базе конгресса. Однако даже если его примут, он будет иметь рекомендательный характер. Ранее президент России Владимир Путин теоретически допустил применение тактического ядерного оружия в случае, если возникнет угроза для РФ, ее независимости и суверенитету.