Сенаторы США предложили направить конфискованные активы РФ на помощь Украине

В США собираются рассмотреть законопроект о перераспределении средств из конфискованных активов РФ для помощи Украине. Авторами инициативы стали сенатор-демократ Майкл Беннет и республиканец Роб Портман, сообщило издание Axios.

По словам Портмана, Украине нужна помощь, потому что она столкнулась с кризисом беженцев, и ей нужна помощь.

«Один из способов помочь — это перейти от замораживания активов российских олигархов и состоятельных граждан к конфискации и предоставлению этих средств народу Украины», — пояснил он.

Беннет отметил, что законопроект позволит поддержать народ Украины во время переселения и восстановления.

По мнению сенаторов, управлять распределением средств должны Госдепартамент и Агентство США по международному развитию.

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что США подставляют своих европейских союзников и делают вид, что их волнует проблема притока украинских беженцев в Европу. Он посоветовал Штатам серьезно задуматься над первопричиной кризиса с беженцами, а также о роли Штатов и НАТО в ситуации на Украине.