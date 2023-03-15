Мир 15 марта 2023, 09:58 Сенаторы США потребовали от Пентагона отправить военные самолеты F-16 на Украину Politico: группа сенаторов США потребовала от Пентагона отправки истребителей F-16 для ВСУ U.S. Department of Defense

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Сенаторы из Демократической и Республиканской партий США направили в Пентагон обращение с требованием отправить истребители F-16 на Украину. Об этом сообщило издание Politico.

Письмо американская двухпартийная группа адресовала министру обороны Ллойду Остину. Сенаторы отметили, что конфликт между Россией и Украиной достиг критического этапа. Благодаря военным самолетам ВСУ получат преимущество.

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«Это будет значительная возможность, которая может изменить правила игры на поле боя», — уточнили в письме.

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Сенаторы отметили, что ждут ответ Остина до конца недели. Они также поинтересовались, насколько быстро украинские военные летчики смогут подготовиться к полетам на F-16.

В начале марта экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс допустил, что США пойдут на новую эскалацию конфликта на Украине. Он напомнил, что Пентагон начинал с поставок РСЗО HIMARS, ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, потом пообещал танки.