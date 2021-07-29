Группа американских сенаторов-демократов во главе с Пэтом Туми решилась на шантаж администрации президента страны Джозефа Байдена из-за газопровода «Северный поток-2». Они написали заявление, в котором пригрозили заблокировать назначение двух кандидатов на должности в Минфине, предложенных главой государства.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ. Парламентарии написали, что газопровод усилит влияние России на Европу и дестабилизирует хрупкую ситуацию на Украине.

Председатель Комитета по международным отношениям Боб Менендес также сообщил о своем разочаровании позицией администрации, которая на оправдывает его ожиданий.

Против строительства газопровода единым фронтом выступили законодатели обеих партий на Капитолийском холме. По их мнению, с завершением проекта Москва получит слишком много рычагов воздействия на европейскую национальную безопасность. Администрация Байдена первоначально предполагала остановить строительство, но позже изменила свой подход. Противостояние строительству может в долгосрочной перспективе испортить отношения с правительством Германии, ключевым союзником НАТО.

Компания-оператор Nord Stream 2 AG российского экспортного газопровода «Северный поток-2» 28 июля заявила, что он достроен на 99%. Ведутся работы на заключительном участке.

Белый дом не раз заявлял, что при вступлении нового президента в должность трубопровод был закончен на 90%. Во всем виновата администрация экс-главы государства Дональда Трампа, которая действовала слишком медленно.