Сенаторы США от демократов и от республиканцев поддерживают предложение о проведении российско-американского саммита. При этом они выступают против перезагрузки двусторонних отношений, сообщил портал Axios после разговора с законодателями.

Республиканец от штата Флорида Марко Рубио считает, что саммит должен состояться.

Его однопартиец от штата Северная Каролина Ричард Берр подчеркнул, что не видит «никаких негативных сторон в этой» встрече. Демократ от штата Мэриленд Бен Кардин счел саммит хорошей идеей, пока на повестке дня стоят такие вопросы, как ситуация на Украине и хакерские атаки. Демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил, что доверяет своему однопартийцу Байдену, который «знает, когда наступит подходящий момент, чтобы сесть за стол переговоров с Путиным».

Однако, по данным портала, некоторые сенаторы все же более осторожен в своих оценках. Так, старший республиканец комитета по иностранным делам Сената Конгресса Джим Риш (от штата Айдахо) полагает, что американский лидер не должен доверять никаким обязательствам, которые берет на себя его российский коллега. Байден, по версии Риша, якобы должен еще до саммита ввести санкции, которые будут направлены на блокировку «Северного потока — 2». Республиканец от штата Техас Тед Круз поддержал эту позицию.

Председатель сенатского комитета по иностранным делам Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) сказал, что доверяет Байдену. По его мнению, глава вашингтонской администрации сможет провести саммит успешно, хотя больших надежд на встречу не возлагает.

Телефонный разговор Байдена и Путина состоялся 13 апреля. Президент США предложил коллеге провести двусторонний саммит на нейтральной территории.