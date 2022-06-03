Сенаторы призвали Минфин США расширить санкции в отношении России

Американского министра финансов Джанет Йеллен призвали ужесточить санкции против России и включить в черный список больше ее граждан. Обращение направили девять членов Сената Конгресса США. Письмо опубликовал в Twitter один из подписантов — руководитель специального комитета по разведке Сената демократ Марк Уорнер.

Сенаторы заострили внимание на необходимости ужесточения санкций в отношении руководства РФ и тех, кто оказывает ему поддержку в проведении спецоперации на Украине. Также сенаторы призвали к рестрикциям в отношении поддерживающих российскую политику «милитаристов, пропагандистов, коррумпированных чиновников, общественных деятелей». Цель санкций — запрет на использование активов, отдыха или возможностей получать образование на Западе.

Йеллен призвали «принять во внимание» список, который содержит фамилии более чем 6,2 тысячи россиян. Как полагают сенаторы, такие санкции закроют доступ данным лицам к их активам в США и вынудят покинуть свой пост или окажут давление и заставят публично осудить спецоперацию на Украине.

«Мы готовы оказать вам необходимую помощь в деле введения этих целевых санкций», — заключили законодатели.

Ранее сообщалось, что совет Евросоюза одобрил шестой пакет экономических и индивидуальных санкций против России и Белоруссии. Он запрещает покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. Поэтапный отказ от нефти займет не менее шести месяцев, от других продуктов нефтепереработки — до восьми месяцев.