Мир 27 ноября 2023, 07:17 Сенаторы обсудят пакетное предложение Байдена по Израилю и Украине в начале декабря Сенат США 4 декабря проголосует по выделению помощи Израилю и Украине Shawn Thew - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Читать 360tv в

Американские сенаторы рассмотрят внесенный президентом США Джо Байденом запрос на предоставление дополнительной помощи Израилю и Украине. Лидер демократов в верхней палате конгресса Чак Шумер объявил, что заседание пройдет 4 декабря, сообщило РИА «Новости».

«Я намереваюсь вынести президентский пакет дополнительной помощи по национальной безопасности 4 декабря. <…> Эти приоритеты национальной безопасности взаимосвязаны и требуют двухпартийных действий конгресса», — заявил он в письме однопартийцам.

Реклама

Чак Шумер назвал голосование по этому вопросу одной из важнейших задач из всех, что предстоит решить членам конгресса.

Белый дом просил выделить более 105 миллиардов долларов на поддержку Украины и Израиля, но республиканцы потребовали развести эти траты и рассмотреть отдельно. Джо Байден отказался. Впоследствии конгресс принял закон о временном бюджете правительства без средств на эти цели.