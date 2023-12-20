Мир 20 декабря 2023, 09:36 Сенаторы-демократы согласились с республиканцами и отложили выделение помощи Украине Сенаторы США решили не рассматривать в декабре сделку о помощи Украине Unsplash

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Члены обеих партий сената США согласились обсудить выделение дополнительной помощи Украине не раньше января 2024 года. Демократы дали республиканцам время на разработку документа, сообщил «Интерфакс».

«Надеюсь, что республиканцы подготовят свой текст, засучат рукава и закончат работу, когда мы вернемся в январе», — сказал журналистам сенатор-демократ Дик Дурбин.

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Председатель сената демократ Чак Шумер подтвердил, что до рождественских каникул не удастся согласовать компромиссное решение. Сенатор-республиканец Джон Тьюн напомнил, что его партия выступила против выделения денег на Украину до решения более злободневной для американцев проблемы безопасности на границе. Он обвинил демократов в намеренном затягивании процесса.

Палата представителей уже отказалась рассматривать выделение денег до рождественских каникул. Конгрессмен Тим Берчетт, по информации RT, призвал перестать помогать Украине. По его словам, половину денег украли.