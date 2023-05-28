Мир 28 мая 2023, 15:20 Сенатору Грэму напомнили об убийствах американских политиков после его слов о смерти русских Зампред Совбеза Медведев пристыдил сенатора США Грэма за слова об убийстве русских Википедия

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Назвавший «удачными» расходы США на убийства россиян американский сенатор Линдси Грэм забыл, что киллеры-наемники в его стране ликвидировали достаточное количество известных политиков. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что американский политик очень зря сделал подобное заявление.

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«В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов. Пусть он вспомнит печальную судьбу Роберта Кеннеди, Хьюи Лонга, Клементы Карлоса Пинкни, Джона Мильтона Эллиотта, Уэйна Оуэнса, а также других», — написал Медведев.

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что страна еще никогда так удачно не вкладывала деньги, как в поставки оружия ВСУ, из которого убивают русских. Так он поприветствовал президента Украины Владимира Зеленского.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова напомнила, что после подобных «инвестиций» США мир пережил холокост. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сенатор Грэм после своего заявления стал позором для своей страны.