Мир 24 января 2024, 06:58 Сенаторов США возмутило развязывание войны с хуситами без разрешения конгресса DN: сенаторы потребовали от Джо Байдена обосновать удары по хуситам в Йемене Unsplash

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Белый дом санкционировал удары по хуситам в Йемене без согласования с конгрессом США. Сенаторы из Демократической и Республиканской партий потребовали от президента Джо Байдена предоставить правовые основания военной кампании, сообщило Defence News.

«В настоящее время у конгресса нет разрешения на военные действия США против хуситов в Красном море или Йемене. Это выходит за рамки разовой самообороны», — сказал демократ от Вирджинии Тим Кейн.

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Под составленным им письмом подписались трое коллег — демократ от Коннектикута Крис Мерфи, республиканец от Юты Майк Ли и республиканец от Иллинойса Тодд Янг. Они потребовали дать стратегическое и юридическое обоснования ударов по Йемену без согласования с конгрессом и поставили под сомнение полномочия Джо Байдена так поступать.

Политики подтвердили, что по закону президент США имел права защищать американское коммерческое судоходство. Однако большинство судов, прошедших транзитом через Красное море, принадлежали не Штатам, а другим странам. Тим Кейн заявил, что конгресс должен тщательно изучить вопрос, прежде чем разрешить наступательные военные действия.

США и Великобритания при поддержке западных союзников 23 января нанесли очередные удары по Йемену. Они поразили подземные хранилища и пусковые установки, которыми обстреливали корабли.