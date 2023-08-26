Мир 26 августа 2023, 10:01 Сенаторов США призвали не выделять дополнительную помощь Украине Politico: два сенатора-республиканца предложили не выделять Украине помощь Министерство обороны Украины

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Два сенатора-республиканца заявили о необходимости игнорирования новых запросов Украины о помощи. Об этом сообщило издание Politico.

США могут одобрить дополнительное финансирование в том случае, если администрация президента разъяснит им свою стратегию в отношении ситуации на Украине.

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«Американцы заслуживают права знать, куда идут их деньги», — отметили сенаторы Джеймс Ванч и Чип Рой в проекте письма.

По их мнению, США инициировали поддержку страны без четкого срока, цели и ясной стратегии. Они добавили, что правительство должно четко сформулировать свою позицию по данному вопросу.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала инициировать импичмент президенту США Джо Байдену. Такое заявление она сделала после сообщения экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина о причастности Белого дома к коррупции.