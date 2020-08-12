Байден выбрал вице-президентом темнокожего сенатора Камалу Харрис

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден представил кандидата в вице-президенты, с которым пойдет на выборы в ноябре. Им стала сенатор от штата Калифорния Камала Харрис.

Харрис — дочь иммигрантов: ее мать уроженка Индии, отец родом с Ямайки. Сенатор станет первой темнокожей женщиной, претендующей на пост вице-президента.

Байден назвал ее «бесстрашным бойцом за простого человека и одним из лучших госслужащих страны».

Харрис представляет Калифорнию в Сенате США с 2017 года. До этого она долгое время была генпрокурором штата, ранее — окружным прокурором Сан-Франциско.

В Сенате Харрис, как и большинство демократов, критиковала президента-республиканца Дональда Трампа за выход США из договоров с Россией по наступательным вооружениям (СНВ-3), ракетам средней и меньшей дальности (РСМД) и другим.

Также она выступала за сохранение иранской ядерной сделки и отказывала Трампу в праве нанесения упреждающего удара по КНДР.

В январе 2019 года Харрис объявила об участии в президентских выборах от Демпартии. В марте 2020 года она призвала своих сторонников поддержать Джо Байдена.

Также она известна тем, что заявляла о российском вмешательстве в американские выборы-2016 и требовала привлечь Москву к ответственности.