Сенатор заявил об угрозе войны из-за убийства иранского ядерщика

Убийство одного из создателей ядерной программы Ирана Мохсена Фахризаде свидетельствует о готовности к масштабным боевым действиям. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Для начала войны нужен «спусковой крючок», каким вполне может стать гибель иранского физика, считает Косачев. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Опасные игры, последствия которых не предсказуемы, но точно негативны. И вина за это не на иранском руководстве», — отметил российский сенатор.

По его мнению, нет ничего удивительного в том, что Тегеран первым делом указал на вину США и Израиля в убийстве. «Кто бы ни стоял за этим убийством, его, безусловно, можно характеризовать как теракт, направленный на дестабилизацию обстановки в регионе, как и на то, чтобы спровоцировать жесткую реакцию Ирана», — допустил Косачев.

Руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде 27 ноября стал жертвой покушения. В ходе столкновения его службы охраны с террористами Фахризаде получил серьезное ранение и был госпитализирован, сообщило иранское Минобороны. Он скончался в больнице, несмотря на все усилия медиков.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Израиль виновен в убийстве высокопоставленного ученого-ядерщика. О возможном следе Израиля в убийстве создателя ядерной программы говорил и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил в беседе с «360», что Израиль вполне мог организовать покушение на иранского физика-ядерщика.