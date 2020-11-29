Сенатор заявил об угрозе войны из-за убийства иранского ядерщика
Для начала войны нужен «спусковой крючок», каким вполне может стать гибель иранского физика, считает Косачев. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Опасные игры, последствия которых не предсказуемы, но точно негативны. И вина за это не на иранском руководстве», — отметил российский сенатор.
По его мнению, нет ничего удивительного в том, что Тегеран первым делом указал на вину США и Израиля в убийстве. «Кто бы ни стоял за этим убийством, его, безусловно, можно характеризовать как теракт, направленный на дестабилизацию обстановки в регионе, как и на то, чтобы спровоцировать жесткую реакцию Ирана», — допустил Косачев.
Руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде 27 ноября стал жертвой покушения. В ходе столкновения его службы охраны с террористами Фахризаде получил серьезное ранение и был госпитализирован, сообщило иранское Минобороны. Он скончался в больнице, несмотря на все усилия медиков.
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Израиль виновен в убийстве высокопоставленного ученого-ядерщика. О возможном следе Израиля в убийстве создателя ядерной программы говорил и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил в беседе с «360», что Израиль вполне мог организовать покушение на иранского физика-ядерщика.