Сенатор заявил, что людей от пандемии защитит сильное правительство

По словам Пушкова, идея «нежного» правительства была уничтожена пандемией. Такая тактика правления крайне популярна в США и Великобритании. В ней все решает частная инициатива и «невидимая рука рынка». Сенатор считает, что только сильное и эффективное правительство способно помочь населению страны справиться с такой серьезной проблемой, как пандемия.

На сегодняшний день в мире зафиксировано более 2,8 миллиона заразившихся коронавирусной инфекцией. Более 193 тысяч людей скончались от COVID-19. Российская Федерация занимает десятое место по количеству зараженных в мире. На данный момент в РФ зарегистрировано более 80 тысяч случаев заражения.

Для борьбы с коронавирусом власти призывают граждан соблюдать режим самоизоляции. Помимо этого вводятся различные ограничительные меры безопасности.