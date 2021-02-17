Сенатор высмеял слова генсека НАТО

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов раскритиковал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс готов как к противостоянию, так и к сотрудничеству с РФ. Об этом сообщила НСН.

По словам Климова, «Россия никаких антиевропейских блоков не создает, не расширяется к их границам, не называет никого противником». Он заявил, что у Столтенберга «спутанное сознание».

Также сенатор считает, что Россия всегда готова дать отпор.

«Российские вооруженные силы устроены таким образом, чтобы дать отпор любому агрессору в любой момент с любой стороны», — уверен он.