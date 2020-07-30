Сенатор: выдача россиян Киеву испортит отношения с Белоруссией

Он считает, что это незаконно и Белоруссия должна выдать их России. Если они в чем-то виновны, они понесут наказание на родине.

«Если они виноваты, но Белоруссия не хочет выдавать их России, пусть у себя принимает решение. Но ни в коем случае не выдавать их третьей стороне», — заявил Джабаров и добавил, что это испортит отношения между Россией и Белоруссией на много лет вперед.