Сенатор Джабаров заявил о зависимости ЕС от российского газа

Евросоюз остается зависимым от российского газа, потому что полностью перейти на зеленые источники электроэнергии невозможно. Об этом заявил первый зампред Совета Федерации Владимир Джабаров.

Так сенатор прокомментировал заявление чешского дипломата Вацлава Бартушки, связавшего газовый кризис в Европе с действиями России. Слова представителя Чехии сенатор назвал недружественными, написал РБК.

Джабаров подчеркнул, что Бартушка ошибается, пытаясь говорить от имени всей Европы.

«Непонятно, на какую зеленую энергетику он рассчитывает. Зеленая энергетика — это вопрос будущего, и весьма туманного», — заметил политик.

Джабаров добавил, что газ используется во многих отраслях промышленности, поэтому отказаться от него не получится. Сенатор предположил, что к словам Бартушки нужно отнестись как недружественному поступку недружественной России страны.

Ранее Вацлав Бартушка пригрозил России неприятностями и призвал Евросоюз на ведение газовой войны.