Сенатор в США отказался признать геноцид армян в Османской империи

Сенатор-республиканец принял такое решение после встречи в Белом доме с президентами Турции и США Реджепом Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом. Они обсудили создание в Сирии турецкой зоны безопасности.

Грэм заявил, что отказал в рассмотрении резолюции «не из-за прошлого, а из-за будущего». Он отметил, что разбираться в вопросе должны Турция и Армения, сообщил Infox.ru.

«Сенаторы не должны приукрашивать историю или пытаться ее переписать», — объяснил свою позицию республиканец на заседании Сената.

Рассмотрение резолюции инициировал сенатор-демократ, входящий в комитет по иностранным делам Сената Конгресса США, Роберт Менендес. По его словам, внешняя политика Соединенных Штатов должна «добросовестно учитывать нарушения прав человека».

Напомним, что в России постановление «Об осуждении геноцида армянского народа» приняли в 1995 году. По мнению историков, в 1915 году жертвами геноцида армян стали около 1,5 миллиона человек.