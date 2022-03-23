Сенатор: в секретных биолабораториях Украины разрабатывали опасные болезни

Разработки секретных украинских биолабораторий привели к вспышкам опасных болезней. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Он отметил, что жертвами экспериментов стали жители самой Украины. По мнению Бондарева, ученые и медики не смогли установить природу заболеваний. Сенатора процитировало РИА «Новости».

«Предварительный анализ документов показал, что разработка биологического оружия на Украине осуществлялась в условиях строгой секретности. Научное, медицинское сообщество, население страны не понимало причину вспышек ряда опасных болезней, поскольку еще во времена СССР были ликвидированы корь и дифтерия, туберкулез и полиомиелит. Сегодня стало ясно, что следы этих проблем ведут к американским военным биологам», — сказал Бондарев.

Ранее российские власти уже заявляли о наличии на территории Украины секретных биолабораторий. Правительство РФ связывает их деятельность с США. МИД РФ запрашивало у украинской стороны данные об этих организациях.

Позднее Минобороны высказало мнение о работе лабораторий. Ведомство связало их работу с вспышками птичьего гриппа в России и Европе.