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    27 августа 2020, 18:13

    Сенатор: в Европе возникнет новая Берлинская стена

    Дарья Морозова

    Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев считает, что в Европе появится новая Берлинская стена на границе России. Об этом сообщила НСН.

    «В конечном итоге продолжается разделение Европы, где граница — новая Берлинская стена, — наверное, может пройти по границам России, как это представляется западным конструкторам этого сюжета», — считает сенатор.

    По его мнению, подобное уже произошло с Украиной, а теперь может случиться с Белоруссией. Косачев считает, что белорусская оппозиция придерживается прозападной позиции и выступает против сотрудничества с Россией.

    Новости SMI.FM