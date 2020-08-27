Сенатор: в Европе возникнет новая Берлинская стена

«В конечном итоге продолжается разделение Европы, где граница — новая Берлинская стена, — наверное, может пройти по границам России, как это представляется западным конструкторам этого сюжета», — считает сенатор.

По его мнению, подобное уже произошло с Украиной, а теперь может случиться с Белоруссией. Косачев считает, что белорусская оппозиция придерживается прозападной позиции и выступает против сотрудничества с Россией.