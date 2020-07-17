Сенатор усомнился в боевой мощи ракеты президента США

По его словам, «для них это новинка, поскольку мы шли впереди». Также Джарабов уверен, что американские военные преувеличивают ее эффективность.

«Ну, а что нас пугать этим? Мы идем дальше, мы занимаемся испытанием ракет, которые могут сбивать гиперзвуковые ракеты, мы уже придумали противоядие», — заключил сенатор.