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    17 июля 2020, 12:20

    Сенатор усомнился в боевой мощи ракеты президента США

    Дарья Морозова

    Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что новая гиперзвуковая ракета США — самая обычная. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    По его словам, «для них это новинка, поскольку мы шли впереди». Также Джарабов уверен, что американские военные преувеличивают ее эффективность.

    «Ну, а что нас пугать этим? Мы идем дальше, мы занимаемся испытанием ракет, которые могут сбивать гиперзвуковые ракеты, мы уже придумали противоядие», — заключил сенатор.