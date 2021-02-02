Сенатор: Украина хочет восстановить ж/д сообщение с Крымом для переброски ВСУ
Сенатор РФ Ольга Ковитиди прокомментировала заявление украинского политика Владимира Жмака о том, что власти хотят восстановить железнодорожное сообщение с Крымом, Донбассом и Россией. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».
По ее словам, Украина могла запланировать это в военных целях. В частности, для переброски войск и военной техники.
«Мы наблюдаем, что в настоящий период времени Киев наращивает группировку своих силовых структур вблизи крымских границ», — заявила сенатор.