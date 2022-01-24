Сенатор Цеков заявил, что Запад готовит Украину к войне

Поставки оружия Украине от США и Великобритании говорят о подготовке к войне. Таким мнением поделился с NEWS.ru член Совфеда от Крыма Сергей Цеков.

Об этом же говорят планы США эвакуировать дипломатов из Украины.

«То говорят, что есть распоряжение [Госдепа эвакуировать дипломатов], то они опровергают. К этой информации есть большие вопросы, сложно комментировать. Но если все-таки, такое решение принято, то Госдеп считает Украину, во-первых, опасной страной для проживания, во-вторых, это может говорить о том, что на Украине может готовиться какая-то серьёзная провокация военная. Какая она, против кого, против чего? Это уже их [дело]», — сказал сенатор.